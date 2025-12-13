El equipo de la Liga MX que estuvo cerca de contratar a Gabriel Milito y hoy se arrepiente de no haberlo hecho

El nombre de Gabriel Milito comienza a resonar con fuerza en la Liga MX. Aunque Chivas quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025, en la directiva del Rebaño Sagrado están convencidos de que el proyecto del entrenador argentino avanza con paso firme y que el equipo ha recuperado una identidad competitiva.

Sin embargo, este presente pudo no haber ocurrido, ya que otro club de la Liga MX estuvo a un paso de contratarlo antes que el Guadalajara. Conoce cuál es la entidad que lamenta haberlo dejado pasar.

Liga MX: ¿Cuál es el club del fútbol mexicano que casi se queda con Gabriel Milito?

Chivas no tenía a Milito como su primera opción: el elegido era Domènec Torrent. El español había logrado un torneo histórico con Atlético de San Luis, pero decidió fichar por Rayados y el Rebaño terminó yendo por su plan B: el argentino de 45 años.

Sin embargo, en paralelo a los movimientos de la entidad rojiblanca, Cruz Azul también buscaba un entrenador para iniciar un nuevo proyecto deportivo. La Máquina veía en Milito el perfil ideal, sobre todo por su conexión con Martín Anselmi: uno de los técnicos más influyentes del fútbol actual de México y a quien el primero supo guiar en sus inicios.

Cruz Azul tenía negociaciones avanzadas, pero Chivas se adelantó y cerró la llegada del entrenador sudamericano. Ante esto, la directiva celeste optó por Nicolás Larcamón y puede estar arrepintiéndose de tal decisión. Esto se debe al primer semestre que dejó sensaciones negativas, especialmente por decisiones polémicas en la Liguilla que culminaron en la eliminación del equipo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gabriel Milito en las Chivas de la Liga MX?

Gabriel Milito dejó claro que su estilo de juego encaja con la exigencia de Chivas. El equipo fue uno de los que mejor fútbol practicó en la Liga MX y esto fortaleció la confianza de la directiva del club.

Su contrato con la institución de Guadalajara tiene vigencia hasta el verano de 2027. Este dato se ve hoy como una garantía de continuidad y estabilidad dentro del equipo técnico. Por su parte, Cruz Azul observa de lejos lo que pudo haber sido su propio proyecto deportivo.