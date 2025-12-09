Gabriel Milito no descansa y quiere ir por este refuerzo para el Clausura 2026: se aferra a la copa

El Apertura 2025 de Chivas fue de menos a más, logrando clasificar a los cuartos de final de la Liguilla de forma directa. Sin embargo, Cruz Azul paró el carro de Gabriel Milito, quien ya está construyendo su plantilla de cara al Clausura 2026. Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez son las primeras incorporaciones del Guadalajara, pero en las últimas horas se pudo dar a conocer que el entrenador argentino busca cerrar un tercer fichaje antes de que finalice el año.

Gabriel Milito quiere un nuevo jugador en la defensa de Chivas

Reportes indican que la directiva de Chivas recibió la orden de Milito de incorporar a un lateral por izquierda en el mercado invernal. Esto se debe a que Ángel Chávez, quien se sumó al Rebaño desde Necaxa, finalmente reforzará al Tapatío de la Liga Expansión BBVA MX y no será opción para el timonel argentino. De esta manera, el tercer refuerzo del Guadalajara sería un defensa y se sumaría a Sepúlveda y Gutiérrez .

Ángel Chávez jugará en el Tapatío

Distintas fuentes aseguran que Chávez ya se encuentra trabajando bajo las órdenes de Pepe Meléndez, por lo que el puesto de lateral izquierdo aún sigue vacante en el primer equipo. Lo cierto es que Chivas busca reforzar cada una de sus líneas para tener un plantel más redondo en el 2026, por lo que ahora mismo la prioridad es encontrar un elemento que pueda competir con Bryan González en la banda.

TE PUEDE INTERESAR:



El primer rival que tendrá Chivas en el Clausura 2026

Según los reportes, Chivas debutará en el Clausura 2026 ante Pachuca en condición de local, en el Estadio Akron como escenario y tiene fecha del día 10 de enero. Por otra parte, en la segunda jornada deberá visitar a los Bravos de Juárez, juego que se jugará en La Frontera. Milito buscará mantener el buen estado de forma que demostró durante las últimas fechas del Apertura 2025.

Cabe destacar que el calendario completo de Chivas y del resto de equipos de la Liga BBVA MX saldrá en los próximos días. Por lo pronto, Milito y su cuerpo técnico ya saben quiénes serán sus primeros rivales a enfrentar durante el 2026. Mientras tanto, el foco está puesto en el día 15 de diciembre, fecha en la que comenzará la pretemporada del Guadalajara.