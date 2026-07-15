¿Quién ganó, Inglaterra o Argentina? Definido FINALISTA de Mundial 2026

Este miércoles 15 de julio del 2026, se disputó la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Inglaterra vs Argentina para poder definir al último finalista del torneo.

El Inglaterra vs Argentina se disputó en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Atlanta. Los dos equipos llegaron a la instancia invictos, por lo que para los expertos era un encuentro difícil de pronosticar por los jugadores de gran calidad que se encontraban en ambas plantillas.

¿Quién ganó Inglaterra vs Argentina?

Argentina fue el equipo que terminó ganando el encuentro al lograr remontar el marcador 2-1 con dos asistencias de Messi y goles de Fernández y Latauro Martínez.

Así fue el Inglaterra vs Argentina

El encuentro comenzó con los dos equipos dejando pocos espacios en la zona baja. El primer tiempo no tuvo llegadas de peligro pero si fue un juego muy peleado físicamente en el campo.

Para el segundo tiempo, los espacios empezaron a darse y en el minuto 55 Anthony Gordon logró marcar el primer tanto del partido tras un centro preciso de Rogers.

¡Goool de Inglaterra!Gordon llega al segundo poste para rematar el centro y abrir el marcador en las semifinales pic.twitter.com/y1Gu3Wryx7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 15, 2026

Con el tanto, Argentina buscó el empate. Al 69, Pickford hizo una atajada destacada que evitó el gol, al 76 un remate de Mac Allister terminó pegando en el poste.

Al minuto 85, llegó el empate de Argentina, desde un tiro de esquina, Messi recibió el balón al salir del fuera de juego y mandó el balón fuera del área para Enzo que en dos tiempos terminó sacando un potente disparo que entró al ángulo.

Al minuto 92, cuando todo parecía que se definía en tiempos extra, una jugada clara de Messi, al mandar un centro preciso con su pierna derecha para que Lautaro rematase de cabeza solo.

¡Argentina le da la vuelta! 👀



Messi mandó un centro que Lautaro Martínez remató dentro del área para poner el 2-1 ante Inglaterra 🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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El encuentro terminó con la victoria de Argentina 2-1.

