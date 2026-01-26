El equipo grande que busca fichar a Lucas Paquetá por más de 38 millones de euros

Flamengo está dispuesto a romper el mercado internacional y seguir con su hegemonía en el continente americano ¿Su objetivo? El volante brasileño Lucas Paquetá del West Ham United. Canterano justamente del Mengao y quien ha ido de más a menos en el balompié europeo por cuestiones dentro y fuera del terreno de juego no vería con malos ojos un movimiento de vuelta a su país natal.

De acuerdo a diversos reportes británicos, el Flamengo pondría en la mesa casi 40 millones de euros para hacerse de los servicios de Paquetá en este presente semestre. El jugador de 28 años tiene vínculo con los Hammers hasta julio de 2027 y cualquier equipo que lo quiera, tendrá que ir con el club británico para negociar su salida. De momento, Paquetá estaría en busca de una nueva 'aventura' en el futbol y presionaría por que el fichaje se concrete.

Negocio para el West Ham

El West Ham United desembolsó casi 43 millones de euros en 2022 por el atacante brasileño procedente del Olympique de Lyon y casi cuatro años después, solo 'perdería' tres mde tras 23 goles y 15 asistencias de Paquetá como Hammer. Cabe destacar que, el Flamengo tiene dinero en sus arcas tras ganar la Serie A de Brasil, la CONMEBOL Libertadores y su participación en el Super Mundial de Clubes.

Por si fuera poco, Filipe Luis fue renovado y fue el mismo director técnico sudamericano quien para extender su contrato con el Mengao habría pedido fichajes estelares en busca de seguir dominando el futbol del continente americano.