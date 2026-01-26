James Rodríguez recibe la LLAMADA ESPERADA para no quedarse SIN EQUIPO rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El futuro de James Rodríguez vuelve a colocarse en el centro del debate futbolístico continental. Tras cerrar su etapa en el fútbol mexicano a finales de 2025, el mediocampista colombiano se mantiene como agente libre en un momento delicado de su carrera, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca. La incertidumbre crecía, pero en las últimas horas surgió la noticia que su entorno esperaba: una oferta formal que podría definir su destino inmediato.

James tomó la decisión de no renovar con el Club León con un objetivo claro: encontrar un proyecto competitivo que le permita llegar en plenitud física y futbolística a la Copa Mundial de la FIFA. A sus 34 años, el ’10’ es consciente de que esta será, probablemente, su última gran cita internacional con la Selección Colombia, y no quiere arriesgar su lugar llegando sin continuidad.

¿Por qué esta oferta aparece como la última gran oportunidad de James antes del Mundial 2026?

Desde Colombia aseguran que Millonarios dio un paso firme y concreto para convencer a James Rodríguez. La información fue revelada por el periodista Julio Sánchez Cristo, quien detalló que el club bogotano ya presentó una propuesta económica que cumple con las condiciones solicitadas por el jugador.

“Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario. La cifra que pidió James ya fue redondeada, ahora la decisión es completamente de él”, explicó el comunicador, dejando claro que el margen de negociación por parte del club es mínimo. La pelota, ahora, está del lado del futbolista.

El factor deportivo también pesa. El proyecto presentado apunta a darle continuidad, liderazgo y protagonismo, algo clave para un jugador que necesita minutos y ritmo competitivo pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Millonarios, Bogotá y la altura: el plan que seduce a James Rodríguez

Uno de los argumentos más interesantes del proyecto tiene que ver con la altura de Bogotá, un aspecto que podría jugar a favor de James y de la Selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en condiciones geográficas diversas en Estados Unidos, México y Canadá.

“James va a tener su último Mundial y puede llegar en un gran nivel. Prepararse en la altura de Bogotá puede ser un factor clave”, señaló Sánchez Cristo. Desde Millonarios consideran que ese detalle, sumado al peso histórico del club y al cariño de la afición, puede inclinar la balanza.

El director deportivo del club, Ariel Michaloutsos, también confirmó el interés: “No depende únicamente de nosotros, pero sería una gran noticia para el fútbol colombiano”, declaró recientemente.

Por ahora, James Rodríguez analiza con calma. La oferta está sobre la mesa y los próximos días serán decisivos. Lo que está en juego no es solo un contrato, sino el camino para no quedarse sin equipo y llegar competitivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.