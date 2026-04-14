OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX pone boletos a 5 pesos para la Jornada 14 del Clausura 2028

Los Viernes Botanero de TV Azteca Deportes siempre nos sorprenden y el de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 no será la excepción. Los Cañoneros de Mazatlán pusieron todos los boletos a $5 para su partido contra los Gallos Blancos de Querétaro de este viernes 17 de abril.

A través de sus redes sociales, el club de Sinaloa dio a conocer la tremenda noticia y desató un sinfín de reacciones por parte de aficionados e internautas. Cabe destacar que, ambos conjuntos aún sueñan con meterse a la liguilla en el presente torneo, por lo que una derrota prácticamente sería despedirse del certamen mexicano. De momento, los pupilos de Sergio Bueno tienen 11 unidades y necesitarían un cierre perfecto si quieren estar entre los ocho mejores de la clasificación general, mientras que, los Gallos Blancos son décimo quintos con 15 unidades y están a cuatro puntos del Atlas, equipo que marca la línea de la liguilla al momento.

Viernes Botanero

Será este viernes 17 de abril en punto de las 7:00 pm cuando las puertas de El Encanto se abran para recibir a sus Cañoneros del Mazatlán y a los Gallos Blancos de Querétaro en un duelo de pronóstico reservado. No hay margen de error para ninguno de los dos conjuntos, por lo que se espera que ambas escuadras salgan con todo en busca de la victoria.

Por si fuera poco, el sábado 18 de abril cuando los Rayos del Necaxa reciban a los Tigres de la UANL en un compromiso con sabor a liguilla. Los pupilos de Martín Varini necesitan el triunfo si quieren estar en la fase final del Torneo Clausura 2026 y del otro lado, el club regio con una victoria se afianzaría en el sexto lugar. Recuerda que ambos partidos podrás sintonizarlos EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.