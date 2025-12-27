Equipo de Liga de Expansión se refuerza con goleador de Pumas

Los Pumas de la UNAM y los Potros de Hierro del Atlante llegaron a un acuerdo para que José Daniel González sea nuevo refuerzo para el club de la Liga de Expansión. El extremo derecho y uno de los prospectos más avanzados del Club Universidad Nacional buscará más actividad en la segunda división y llegar más fogueado en un futuro al equipo del Pedregal.

A través de su cuenta oficial, el Atlante dio a conocer la noticias: ''Presentamos al delantero, Daniel González como nuevo refuerzo y que se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.''. Cabe destacar que, no se informó sobre si es un préstamo o una venta entre ambos clubes.

Presentamos al delantero, Daniel González como nuevo refuerzo y que se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.



¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro! 🐎#SerAtlante #TodosSomosAtlante pic.twitter.com/Qqb9jJB62P — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) December 26, 2025

Destacado en las juveniles de Pumas

El famoso 'Ferra' fue uno de los jugadores con más actividad en el certamen sub 23 que justamente ganó Pumas este pasado Torneo Apertura 2025 contra Santos Laguna. Con este movimiento, Atlante busca tener un buen semestre en la primera parte del 2026 y ser uno de los clubes protagonistas de la Liga de Expansión nuevamente.

Por otro lado, Pumas continúa reforzándose para el torneo y anunció a un nuevo ofensivo que llega con buen cartel de la Liga MX . César Garza, Tony Leone y Juninho del Flamengo fueron los primeres tres nuevos jugadores del Club Universidad Nacional en esta segunda era de Antonio Sancho como directivo del club.