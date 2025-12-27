¡OFICIAL! Pumas anuncia a su cuarto refuerzo para el Clausura 2026

Los Pumas siguen sumando refuerzos de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y este viernes 26 de diciembre anunciaron la llegada de Jordan Carrillo como su cuarta incorporación para el equipo que dirige Efraín Juárez.

Te puede interesar: Su talento lo llevó a jugar en América, Chivas y ahora es refuerzo de lujo en la Liga de Expansión MX para el Clausura 2026

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

Jordan Carrillo, anunciado como el cuarto refuerzo de Pumas

Con un mensaje compartido a través de sus redes sociales, los Pumas anunciaron la llegada de Jordan Carrillo quien se convierte en el cuarto fichaje del equipo de cara al torneo Clausura 2026.

"Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro. ¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!", compartió el equipo universitario a través de sus redes sociales.

Carrillo, de 24 años, llega procedente de Santos Laguna, equipo en el que ha pasado por sus diferentes categorías de formación.

También cuenta con experiencia internacional tras haber militado en el Sporting de Gijon durante una temporada cuando el equipo militaba en la Segunda División de España.

Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro.



¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!💙💛… pic.twitter.com/28cIRkEmMB — PUMAS (@PumasMX) December 27, 2025

Carrillo formó parte de la Selección Mexicana Olímpica que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también ha sido convocado para compromisos del equipo Azteca mayor.

Además de Jordan Carrillo, los Pumas también ha sumado a sus filas a César Garza, Juninho y Antonio Leone y buscará recuperar el protagonismo de la Liga BBVA MX para terminar con casi 15 años de sequía de títulos.

Te puede interesar: Pumas tendría una baja importante y es un jugador que cuesta 31 millones; sería una gran pérdida