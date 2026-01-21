ÚLTIMA HORA: Los equipos ELIMINADOS de la Champions League 2025-2026

Este miércoles 21 de enero del 2026, terminó la actividad de la Jornada 7 de la UEFA Champions League y con solo una jornada más por disputarse, ya hay cuatro equipos que han quedado eliminados de la competición.

Los cuatro clubes, a pesar de que logren ganar su último encuentro, no les serviría pues ya no alcanzan los puestos que pelean por un lugar a la siguiente fase de la Champions.

An eventful first half in Prague 😲#UCL pic.twitter.com/wb42a47vo2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Los equipos eliminados de la Champions League

Los clubes que quedaron eliminados de la UEFA Champions League son: Kairat, Villarreal, Slavia Praga y Frankfurt. Los cuatro se ubican en el fondo de la tabla de posiciones, por lo que ya no logran pelear por un lugar a la siguiente fase.

En el caso del Kairat, se ubica en el último lugar de la tabla con solo un punto conseguido, luego de empatar un juego y perder seis. El equipo de Kazajistán se enfrentó a equipos como: Real Madrid, Pafos, Inter, FC Copenhague, Olympiacos y Brujas, juegos en los que logró competir pero no terminó consiguiendo los tirunfos.

En el caso del Villarreal, uno de los equipos que se esperaba que diera una mejor participación, se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con un punto empatar un juego y perder seis.

Por su parte, Slavia Praga quedó eliminado hoy al perder ante el barcelona, se ubica en el lugar 34 de la tabla con solo tres puntos, al empatar tres juegos y perder cuatro juegos.

Por último, en el caso del Frankfurt va en el lugar 33 con cuatro puntos al ganar un juego, empatar un juego y cinco derrotas.

Los equipos que pueden quedar eliminados en la Jornada 8 de la Champions League

Los equipos que pueden quedar eliminado en la Jornada 8 de la Champions League son: