OFICIAL: Equipos ELIMINADOS de la UEFA Champions League 2025/26

Ha culminado la Fase de Liga de la Champions League 2025/26. Luego de la Jornada 8, se ha acomodado la tabla general para conocer a los equipos en la Ronda de Play-Offs y las escuadras clasificadas de forma directa a la instancia de 8vos de Final.

Tras los 18 juegos de la Fecha 8, los cuales se disputaron a la misma hora, ya hay 12 equipos eliminados de la presente campaña del certamen de la UEFA.

En la zona baja de la tabla, en el lugar 25 de la tabla general queda el Marsella. La escuadra de Francia no pudo sumar en su visita a Brujas y terminaron con registro de tres victorias y cinco derrotas para quedar eliminados. Por debajo Pafos ocupa el lugar 26 pese a la victoria ante Salvia Praga. Royale Union Saint-Gilloise se encuentra en el puesto 27 y en la Jornada 8 derrotaron al Atalanta.

El puesto 28 le pertenece al PSV. La escuadra de Eindhoven cayó en casa ante el Bayern Munich y quedaron fuera de la competenica con 8 puntos. El lugar 29 es del Athletic. La escuadra de Bilbao también perdió en la Fecha 8 frente al Sporting de Lisboa. En el lugar 30 el Napoli fue eliminado tras caer contra el Chelsea. FC Copenhague no pudo mantener la ventaja ante Barcelona, el Ajax fue derrotado por Olympiacos, Frakfurt también perdió ante el Tottenham. Por debajo aparece Salvia Praga en el lugar 34 seguido del Villarreal en el 25 y Kairat en el puesto 36.