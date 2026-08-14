MLS superó en resultados a la Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2026

Terminó la primera fase de la Leagues Cup 2026 y tras los 54 juegos disputados, nuevamente la MLS demostró su dominio al obtener más victorias frente a los equipos de la Liga BBVA MX y obtener más puntos durante todos los encuentros.

Luego de las 3 jornadas de Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, la MLS terminó con un total de 32 victorias de las cuales 27 fueron durante los 90 minutos, solo cinco fueron desde los penales. En el caso de la Liga BBVA MX, los equipos lograron ganar 22 encuentros de los cuales 3 fueron desde los once pasos.

¡La MLS volvió a imponerse en la fase de grupos de la Leagues Cup! 👊🏼

Al finalizar esta etapa, los clubes de la MLS sumaron 32 victorias, mientras que los de la Liga MX consiguieron 22. ¿Seguirá el dominio estadounidense en la fase eliminatoria? 👀⚽ pic.twitter.com/7YHQ6QwDjw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 14, 2026

Otro dato importante es que todos los equipos de la MLS lograron sumar aunque sea un puntos, pero en caso de la Liga BBVA MX, hubo dos clubes que se fueron con cero puntos durante toda la primera ronda: Tijuana y Puebla.

Los ocho equipos clasificados a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Tras dos semanas de torneo, se definieron los 8 equipos clasificados a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. En el caso de la MLS, fue bastante cerrado la clasificación pues hubo 10 equipos que lograron 6 puntos o más, pero los que lograron avanzar a la siguiente fase fueron Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake.

Quarterfinal matchups are set! 🔥 Estos son los cuatro mejores equipos de @MLS y @LigaBBVAMX 🔝 Who lifts the #LeaguesCup2026 trophy el próximo 6 de septiembre? 🏆 pic.twitter.com/ydRYHQgc9E — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

En el caso de la Liga BBVA MX, solo siete equipos lograron tener 6 o más puntos, pero los clasificados a. la siguiente fase fueron León, América, Toluca y Rayados de Monterrey.

