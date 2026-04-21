Los equipos que necesitan ganar en la Jornada 16 o quedarían eliminados del Clausura 2026

Este martes 21 y miércoles 22 de abril del 2026, se disputan la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y hay varios equipos que necesitan poder llevarse la victoria para poder mantenerse en la lucha por un lugar a Cuartos de Final pues en caso de empatar o perder quedarían eliminados.

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Los equipos que pueden quedar eliminados en la Jornada 16

Para la Jornada 16, son 4 equipos los que llegan en riesgo de quedar eliminados de la competición. Los clubes que necesitan ganar son: Querétaro, Juárez, Necaxa y Xolos de Tijuana.

En el caso de Querétaro y Juárez, llegan con 16 puntos, por lo que necesitan ganar forzosamente para poder aspirar a llegar a 22 puntos, mismos que tiene el octavo lugar de la tabla. Es por eso que, los dos equipos no solo necesitan ganar, necesita que al menos 4 de los siguientes equipos no supere 22 puntos: América, Atlas, León, Tigres, Xolos de Tijuana y Necaxa.

En el caso de Necaxa, tiene 17 puntos por lo que necesita ganar y que al menos uno de los siguientes tres equipos, no supere los 23 puntos: América, Atlas y León.

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Por otra parte, Xolos de Tijuana llega ubicado en el décimo lugar de la tabla con 19 puntos. Puede quedar eliminado si pierde y si tres de los siguientes cuatro equipos llegan a 23 puntos: América, Atlas, León o Tigres. Los Xolos dependen de ellos mismos pues una victoria los acerca en la competencia a seguir luchando por un lugar a la Liguilla.

¡Venga Perros! ¡Venga Jauría! Vamos juntos X los tres puntos 👊



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Los equipos eliminados del Clausura 2026

Hasta el momento, ya son 5 equipos eliminados en el torneo los cuales son: Santos, Mazatlán, Puebla, Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey.

Los equipos buscan poder sumar puntos y no quedar en la zona más baja de la tabla.

Los equipos clasificados a Cuartos de Final

Los clubes que ya tienen un lugar asegurado a la Liguilla del Clausura 2026 son: