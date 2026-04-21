Partidos de HOY martes 21 de abril en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con cuatro partidos inicia la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este martes 21 de abril destacando el encuentro entre León y América donde el ganador podría asegurar un puesto en los cuartos de final.

Chivas perderá jugadores por Selección: ¿pretexto para no ser campeón?

Querétaro vs Cruz Azul - Estadio La Corregidora - 19:00 horas

En un duelo donde la urgencia choca con la planificación, Querétaro recibe a Cruz Azul con la obligación de ganar para mantener una esperanza matemática, por mínima que sea. Bajo el mando de Esteban González, los Gallos Blancos han encontrado estabilidad hilando seis partidos sin derrota; sin embargo, su despertar ha llegado tarde. A seis puntos de la zona de clasificación y con solo seis unidades por disputarse.

Por su parte, La Máquina arriba al Corregidora con el boleto a la Liguilla ya en la bolsa, aunque con el motor semideteriorado. El conjunto celeste arrastra una racha de ocho encuentros oficiales sin conocer la victoria, una inercia que preocupa de cara a la fase final. No obstante, su solidez como visitante (una sola derrota en ocho salidas) sugiere que serán un sinodal durísimo para los queretanos.

Pumas vs Juárez - Estadio Olímpico Universitario - 19:00 horas

Con la clasificación directa a los cuartos de final ya asegurada, los Pumas encaran la recta final del Clausura 2026 con un objetivo ambicioso: el liderato general. La escuadra universitaria atraviesa un momento pletórico, acumulando seis partidos invictos y consolidándose como la segunda mejor ofensiva del torneo con 28 anotaciones, cifra que solo supera el Guadalajara. Su fortaleza en casa es innegable, habiendo mantenido el arco en cero en cuatro de sus últimos triunfos como local.

En la acera opuesta, Juárez llega a la capital mexicana con la moral golpeada tras quedar matemáticamente fuera de los playoffs. Los Bravos han pagado caro su fragilidad defensiva, siendo el tercer equipo más castigado de la liga con 27 goles en contra. Ante unos Pumas que promedian un alto volumen de ataque y un Juárez que no sabe ganar a domicilio en sus últimas cuatro salidas, el escenario luce ideal para que el conjunto azul y oro siga acechando la punta de la tabla.

León vs América - Estadio León - 21:06 horas

El cierre del Clausura 2026 nos regala un enfrentamiento de alto voltaje con sabor a fase final. El León llega encendido, presumiendo ser el equipo con mejor cosecha de puntos en las últimas cinco fechas, producto de cuatro victorias consecutivas que han borrado el amargo recuerdo de la goleada ante Chivas. Con 15 de sus 22 puntos obtenidos en casa, La Fiera apuesta a su fortaleza como local para asegurar su puesto en la liguilla antes de cerrar contra el campeón Toluca.

Por su parte, el América aterriza en el Bajío tras derrotar al actual campeón Toluca. Sin distracciones internacionales, las Águilas deben volcar todo su arsenal en la liga, donde marchan empatadas en puntos con los esmeraldas. Una derrota sería catastrófica para las aspiraciones de André Jardine, quien lidia con una irregularidad notable fuera de Coapa. Con la tabla sumamente apretada, el Estadio León será testigo de una batalla donde el que pierda podría despedirse de sus sueños de título.

TE PUEDE INTERESAR:



Monterrey vs Puebla - Estadio BBVA - 21:05 horas

Monterrey y Puebla se miden sin nada más que el orgullo en juego tras quedar fuera de la Liguilla. La crisis de Rayados es alarmante: han sumado solo dos de los últimos 15 puntos y arrastran cuatro derrotas consecutivas en casa, evidenciando una defensa que concede goles al por mayor.

Enfrente, la Franja llega como la peor ofensiva del certamen, con apenas 11 tantos, y tras ser humillada 5-0 por Chivas. Entre la fragilidad defensiva regia y la nula contundencia poblana, este cierre de torneo es un trámite amargo para ambas instituciones.

