Los equipos que pueden quedar eliminados del Apertura 2025 en la Jornada 15

Se encuentra disputando la Jornada 15 del Apertura 2025, ya dejó a un equipo eliminado del torneo y hay dos clubes que corren el riesgo de ser eliminados.

El pasado viernes 24 de octubre del 2025, el conjunto del Puebla se convirtió en el primer equipo en quedar eliminado del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX al empatar 4-4 ante Juárez en la Jornada 15 en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La franja necesitaba llevarse la victoria para seguir teniendo posibilidades de clasificar pero al empatar, ha quedado totalmente eliminado.

Los DOS EQUIPOS que pueden quedar eliminados en la Jornada 15

Los dos clubes que corren riesgo de quedar TOTALMENTE eliminados como el Puebla son Necaxa y León.

Ambos equipos necesitan llevarse los tres puntos para seguir en la lucha por un lugar al Play In, en caso de un empate o derrota podrían quedar eliminados.

En el caso de Necaxa, llega ubicado en el penúltimo lugar de la tabla con diez puntos, se ubica a seis puntos de los puestos de Play In por lo que no tiene margen de error.

En caso de perder o empatar, una victoria de cualquier San Luis o Atlas los dejaría eliminados. El conjunto de Fernando Gago tiene un panorama muy complicado, si pierde o empata, solo seguiría teniendo posibilidades matemáticas si los dos equipos con 16 puntos pierden o empatan y los equipos con 14 puntos empatan o pierden sus encuentros, dependiendo de muchos equipos.

En el caso de León, se ubica en el lugar 16 de la tabla con 12 puntos conseguidos. Una derrota combinado con la victoria de Atlas o Atlético de San Luis, los deja eliminados automáticamente.

En caso de empatar o ganar su encuentro ante Pumas, tendría aun posibilidades de luchar por un lugar en el Play In.