Los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 25 de octubre de 2025

Este sábado 25 de octubre del 2025 se disputan cuatro juegos correspondientes a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre los que hay un clásico.

Los partidos que se juegan hoy son: Tigres vs Tijuana, León vs Pumas, Chivas vs Atlas y Cruz Azul vs Rayados de Monterrey.

En la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León se enfrentan Tigres vs Tijuana, el juego será transmitido por el canal de Azteca 7 y tendrá la narración y el análisis de Carlos ‘Warrior’ Guerrero, David Medrano, Omar Villarreal y Jesús Joel Fuentes . La transmisión comenzará a partir de las 16:50 horas, mientras el silbatazo inicial se dará a las 17:00 horas.

Horario de los juegos de HOY sábado 25 de octubre apertura 2025 Liga BBVA MX

En punto de las 19 horas, se disputaran dos juegos clave León vs Pumas y Chivas vs Atlas.

El encuentro de felinos, será en el Estadio Nou Camp, ambos con el objetivo de ganar para seguir teniendo posibilidades de clasificar a Play In. León llega en el lugar 16 con 12 puntos conseguidos, mientras que Pumas llega en el lugar 12 con 14 puntos.

En el caso de los dirigidos por Ambriz, si llegan a perder, podrían quedar eliminados del torneo quedando sin posibilidades de avanzar.

El segundo juego, el Clásico Tapatío se disputará en el Estadio Akron y los dos equipos necesitan los tres puntos para mantenerse en la lucha por un lugar a la fase final del torneo.

Una rivalidad muy grande en el futbol, en el que se juegan más que tres puntos. Atlas necesita poder ganar para seguir en la lucha por un puesto, un empate o una derrota puede alejarlo de sus aspiración. En el caso de Chivas, ganar lo puede acercar por un lugar directo a Cuartos de Final.

El último juego de la noche es el Cruz Azul vs Rayados de Monterrey que se diputa en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México. Ambos equipos quieren los tres puntos para mantenerse en la lucha por el primer lugar.