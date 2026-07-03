¡FUERTE CAÍDA EN EL ÁREA! Cabo Verde reclama penal ante Argentina
Una jugada llena de polémica encendió el partido cuando un futbolista de Cabo Verde cayó dentro del área argentina. Las repeticiones generaron dudas y el reclamo no se hizo esperar por parte de jugadores y aficionados.
¡La polémica se hizo presente en el Mundial! Cabo Verde reclamó una posible pena máxima después de una fuerte caída dentro del área de Argentina cuando el marcador estaba 1-0 a favor de la Albiceleste. La acción generó tensión en el estadio y abrió el debate sobre si existió contacto suficiente para señalar el penal.