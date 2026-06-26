¿Era penal? Uruguay explota contra el árbitro tras polémica acción en el área
Una jugada dentro del área española desató la polémica. Los jugadores uruguayos pidieron penal de inmediato, pero el árbitro decidió que el juego continuara.Penal para Uruguay vs España
¡La polémica se roba los reflectores! 😱⚽ Uruguay reclamó con fuerza una posible falta dentro del área española en una de las acciones más discutidas del partido. Tras el contacto, los futbolistas celestes pidieron penalti de manera inmediata, mientras el árbitro optó por dejar seguir la jugada.