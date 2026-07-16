¿Era roja para Argentina? La acción que pudo cambiar la semifinal | Inglaterra vs Argentina | Copa Mundial de la FIFA 2026

¡La jugada que pudo cambiar por completo el partido! Después de una gran acción iniciada por Lionel Messi, se produjo una fuerte entrada de un jugador argentino que desató la polémica en la semifinal ante Inglaterra.

¿El árbitro debió mostrar la tarjeta roja? Revive la acción, analiza el contacto y decide si Argentina debió quedarse con un jugador menos en este duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

