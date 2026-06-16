¡NOOO, MESSI! Perdonan al astro argentino y se desata la polémica: ¿ERA ROJA?
Una acción de Lionel Messi encendió el debate durante el duelo entre Argentina y Argelia. Mientras algunos pedían la expulsión inmediata del capitán argentino, la decisión arbitral fue distinta y las redes sociales explotaron con opiniones divididas.
¡La polémica se apoderó del Argentina vs Argelia!
Lionel Messi protagonizó una de las jugadas más controvertidas del encuentro cuando una acción sobre un rival provocó reclamos de expulsión. Mientras los jugadores argelinos exigían la tarjeta roja, el árbitro decidió mantener su criterio y dejó seguir el partido.