A 48 horas de arrancar el torneo para el América, anuncian FICHAJE que ilusiona al americanismo

El Club América está en los entrenamientos finales en su pretemporada para arrancar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y han anunciado paralelamente un FICHAJE que genera ilusión del americanismo al anunciar a Fernando Tapia, jugador que tiene historial azulcrema.

André Jardine, el timonel brasileño de los cremas tienen a un arquero en el cual confiar y que podría tener el origen en la necesidad de un guardameta más ante las posibles ausencias que tendría Luis Ángel Malagón por motivos de Selección Mexicana.

En tanto algo ocurre, el Amé le dice a Tapia, de 24 años de edad "bienvenido a casa" y de manera inminente se estará sumando al equipo capitalino para estar disponible y para meterle presión y competencia a los arqueros Malagón y Rodolfo Cota.

La trayectoria de Fernando Tapia

El canterano del Ame debutó en el 2022 con los de Coapa y Gallos de Querétaro se interesó en sus servicios siendo comprado en 2023.

Maduró, aumentó su nivel y en 2024 Tigres lo sumó a su plantilla, pero en este inicio de 2026 el América ha volteado a ver a su canterano y lo tienen de vuelta para defender el arco.

Con un valor posible de dos millones de euros, el Ame buscará tener seguridad en la meta con estos tres futbolistas.

América, cierra detalles para enfrentar a Tijuana

El América en tanto tiene a Tapia como refuerzo, siguen buscando jugadores y se alista en Coapa para encarar de visita este viernes a los Xolos de Tijuana en la Jornada 1 de la Liga MX, destacando que el equipo fronterizo tiene como refuerzo a Nacho Rivero para fortalecer su mediocampo.

La agenda de la Jornada 1 de la Liga MX en el Clausura 2026

Viernes 9 de enero



Mazatlán vs. FC Juárez

Hora: 19:00 Estadio: El Encanto

Atlas vs. Puebla

Hora: 21:00 Estadio: Jalisco

Tijuana vs. América

Hora: 21:00 Estadio: Caliente



Sábado 10 de enero



Chivas vs. Pachuca

Hora: 17:00 Estadio: Akron

León vs. Cruz Azul

Hora: 19:00 Estadio: León (Nou Camp)

Santos Laguna vs. Necaxa

Hora: 19:00 Estadio: TSM Corona

Monterrey vs. Toluca Hora: 21:00 Estadio: BBVA



Domingo 11 de enero



Pumas vs. Querétaro

Hora: 12:00 Estadio: Olímpico Universitario

Atlético de San Luis vs. Tigres

Hora: 19:00 Estadio: Alfonso Lastras

