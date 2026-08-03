Erik Lira: ¿cuántos futbolistas mexicanos han jugado en Emiratos Árabes Unidos?

El futbol mexicano pedía a gritos que Erik Lira se fuera de México… pero no contaban con que Medio Oriente llegaría con una oferta millonaria que a Cruz Azul sí le interesa. Y aunque todo indica que el mediocampista no negociaría otra opción que no sea Europa, la tentación monetaria realmente es un bombazo de dinero. Esto se sabe del contexto mexicano en los Emiratos Árabes Unidos.

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¿Erik Lira sería el primer mexicano que jugó en los Emiratos Árabes Unidos?

Cuando todos hablaban de los posibles destinos europeos de Erik Lira, un club de los Emiratos Árabes Unidos llegó con cifras millonarias para sacar al mediocampista de México. Se indica que Al Jazira ofrecería hasta 14 millones de dólares por la ficha del capitán de Cruz Azul. Sin embargo, el mexicano no piensa en salir de La Máquina si no es al viejo continente.

Lo extraño de la oferta no es el momento en el que llega, sino el destino. Los EAU son un país que no ha tenido desfile de mexicanos en sus respectivas actividades futbolísticas. Incluso, Lira sería el primer mexicano en fichar por un club de dicha nación. Según los reportes, no hay opción de que se logre el fichaje pero en un supuesto... sería algo histórico.

Aunque la presencia de connacionales en la Asia árabe sí tiene varios registros, los Emiratos Árabes Unidos solamente tienen influencia de la Liga MX. Un tal Walter Silvani fue a dicho país después de su paso por Pachuca de 2001 a 2003. El argentino fichó por el Al Wasl ese año tras marcar 19 goles en 43 partidos con los Tuzos.

¿Por qué le convendría a Erik Lira fichar por los Emiratos Árabes Unidos?

Como se comentó, Erik Lira habría dado un contundente no a la directiva de Cruz Azul. Sin embargo, el aspecto interesante con Al Jazira recae en la asociación que existe con el City Football Group. En 2025 lograron una alianza de colaboración para el reclutamiento de futbolistas y asesorías diversas. Además, en el aspecto monetario personal recibiría hasta 3 millones de dólares al año.