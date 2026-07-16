Estos son los 5 CLUBES de EUROPA que buscarían el fichaje de Erik Lira

Erik Lira fue uno de los jugadores más importantes que la Selección Mexicana tuvo en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual el jugador de Cruz Azul ha comenzado a llamar la atención de varias instituciones que se desempeñan en las principales Ligas de Europa.

cruz azul

Y es que, con 26 años de edad, Erik Lira entiende que esta posiblemente sea su última oportunidad de ir al futbol del viejo continente luego del gran paso que tuvo con la Selección Mexicana. Por tal motivo, distintos reportes de Ike Carrera señalan que cinco jugadores estarían dispuestos a pagar su fichaje.

¿Qué clubes de Europa buscan el fichaje de Erik Lira?

El insider, que sigue de cerca el entorno de Cruz Azul, menciona que Erik Lira es del interés del City Football Group a través del Troyes, quien disputará la primera categoría en Francia la siguiente temporada y que vería en el mediocampista a un elemento de fuerza en el centro del campo.

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Además de los Troyes, vale decir que, en el pasado otro equipo que llegó a sonar fue la Roma de la Serie A, equipo que también ha sido vinculado con otros jugadores mexicanos como Israel Reyes y Johan Vásquez, único de los tres que ya tiene experiencia en Europa.

Finalmente, Ike Carrera señala que otras instituciones que tienen en la carpeta al actual jugador de Cruz Azul son el Ajax y el Feyenoord de los Países Bajos, quienes ya tienen experiencia con jugadores mexicanos, así como el Real Betis, el cual cuenta en su plantilla con Álvaro Fidalgo.

¿Cuánto vale Erik Lira en la actualidad?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Erik Lira cuenta con un valor de 12 millones de euros, siendo uno de los mexicanos más caros en la Liga BBVA MX por su labor en Cruz Azul, un hecho que, de concretarse, le dejaría una derrama económica importante al cuadro celeste.