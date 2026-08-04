Erik Lira genera polémica en medio de su posible fichaje rumbo a Europa

Desde las presentaciones mexicanas en la Copa del Mundo, uno de los nombres que más sonó fue el de Erik Lira. En medio de los rumores e información respecto a su fichaje con rumbo al futbol europeo, estas horas recientes se desató una polémica pelea entre aficiones de Pumas y Cruz Azul. Aunque él fue el centro de la discusión, no hizo parte de lo que algunos catalogan como grosería contra la afición celeste.

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¿Erik Lira generó la pelea entre aficiones de Pumas y Cruz Azul?

En medio de las gestiones por lograr su fichaje rumbo al futbol europeo, Erik Lira lanzó un mensaje en redes que supuestamente sería bastante inocente. Sin embargo, resultó en un detonante para que aficionados de Pumas y Cruz Azul encendieran las redes, pues Lira compartió una foto de celebración por 6 años de trayectoria profesional.

En esa foto colgada en las historia de Instagram, se ve al mediocampista portando los 3 colores que le han vestido durante su carrera. Por un lado la de los Pumas, en medio a la selección mexicana y al final a Cruz Azul. Ante eso, la gente se tomó personal defender el amor más “real” de Erik en cuanto a los dos clubes donde ha jugado.

Múltiples perfiles en las diferentes redes sociales tomaron a Erik Lira para hablar de lo que representan los clubes en su carrera. Esto en medio de la espera de una decisión final en un mercado de fichajes donde se espera que el hombre de 26 años logre el salto al futbol de Europa.

#Futbol #LigaMX ♬ sonido original - Ingeniero Celeste @ingenierocelest 🚂 Erik Lira se va de Cruz Azul, ¿Cuál será su futuro? la oferta de Mónaco no ha llegado y solo tiene sondeos de ligas inferiores, económicamente muy buenas opciones aunque no es lo que espera Lira. En diferentes declaraciones, Erik Lira habla de cumplir su sueño de jugar en Europa. #CruzAzul

¿Erik Lira sigue jugando con Cruz Azul?

Aunque es una práctica común que los futbolistas sean descansados cuando las charlas por sus contrataciones están en marcha, Erik Lira ha tenido minutos en los partidos más recientes de los celestes. Incluso, algunos pensaron que no haría el viaje ni formaría parte de la convocatoria para enfrentar la Leagues Cup. Sin embargo, hizo el viaje y se espera que sea utilizado por el cuerpo técnico en un torneo donde Cruz Azul ha tenido resultados más que grises, alcanzando solamente octavos de final en su mejor presentación.