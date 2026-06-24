Estos son los 3 clubes que quieren sacar a Erik Lira de Cruz Azul

Erik Lira ha tenido una evolución realmente significativa en el último año gracias a la participación que tuvo con la Máquina de Cruz Azul, misma que fue suficiente para ser considerado por la Selección Mexicana, escuadra en donde ha sido titular en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

cruz azul

Con apenas 26 años de edad, Erik Lira entiende que aún tiene posibilidades de emigrar al futbol del viejo continente una vez culmine su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, no está de más conocer a los tres equipos que estarían analizando lo que hace en el campo con el cuadro nacional.

¿Qué equipos podrían fichar a Erik Lira, jugador de Cruz Azul?

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, Erik Lira sería del interés de tres, cuatro o hasta cinco equipos del video continente, por lo que, citando a la misma fuente, es el mismo jugador (y su grupo de trabajo), quien tendrá la última palabra respecto a su futuro.

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Rubén Rodríguez no detalló más respecto a los equipos que estarían detrás de él; sin embargo, en el pasado reciente se habló de escuadras como el Girona y el Real Betis, mismos que estarían buscando su fichaje una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su momento se habló que el Sevilla también estaría interesado en el aún jugador de Cruz Azul, y en menor medida otros nombres que han aparecido es el Feyenoord de los Países Bajos, el Borussia Dortmund de Alemania y, finalmente, el Chelsea de la Premier League inglesa.

¿Cuál es el valor en el mercado de Erik Lira?

De acuerdo con lo establecido por Transfermarkt, el valor en el mercado de Erik Lira asciende a los 12 millones de euros; es decir, alrededor de 250 millones de pesos mexicanos. A pesar de ello, el centrocampista tendría las facilidades de emigrar a Europa según la promesa que le hizo Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul.