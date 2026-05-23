El refuerzo que tendrá Cruz Azul para la final de vuelta del Clausura 2026 vs Pumas

Para la gran final del Clausura 2026, Pumas vs Cruz Azul, el conjunto de la Máquina tendrá un refuerzo especial en el vestidor que si bien no podrá jugar el encuentro, su presencia puede marcar la diferencia en el equipo.

¡FINAL DE ALTO VOLTAJE! Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta | RESUMEN

Erik Lira podrá estar con Cruz Azul

El futbolista que tiene permitido por Javier Aguirre de salir de la concentración de la Selección Mexicana para poder estar con Cruz Azul es Erik Lira.

El capitán del equipo va a poder estar con el club en el vestidor y seguramente en algún palco viendo el encuentro desde el estadio. Su presencia previo a salir al terreno de juego puede aportarle al equipo en lo animico pues su liderazgo puede influir en sus compañeros.

El propio Javier explicó que Memote Martínez también tiene la posibilidad de estar con Pumas.

“Es muy emocionante la Liguilla. En la preparación tienes que tratar de no cometer errores. Memo y Lira me parece justo que puedan ir a saludar a sus compañeros, me parece sano, son jugadores importantes para sus equipos. No le veo nada de malo que puedan acudir o bien a celebrar o estar hombro con hombro con los derrotados…”.

La Liguilla condiciona 🇲🇽 El proyecto de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue en pie; hay quienes pueden sumarse. #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/sw2GLK2LFH — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2026

La presencia de ambos futbolistas puede influir en el apoyo a sus compañeros y en caso de terminar siendo campeones poder festejar o en caso de perder, poder ser un soporte para todos ellos luego de estar compitiendo todo el torneo a su lado.

Así vas a poder ver el Pumas vs Cruz Azul

La gran final de Pumas vs Cruz Azul la vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión del encuentro arranca en punto de las 18:50 horas para que no te pierdas de ningún detalle.

Para el partido se tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

