Erik Lira tendría una PROMESA de parte de Cruz Azul; ¿qué ocurrirá con él tras el Mundial 2026?

Erik Lira ha tenido bastantes minutos en los partidos que la Selección Mexicana ha registrado en esta fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que el jugador de Cruz Azul ha comenzado a llamar poderosamente la atención de distintos equipos a lo largo del planeta.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

La realidad es que Erik Lira pasó de ser un complemento a un elemento importante en el esquema de Javier, el Vasco Aguirre, principalmente por el nivel que mostró en Cruz Azul. De hecho, desde La Noria le hicieron una promesa que podría concretarse después del Mundial 2026.

¿Qué promesa le hizo Cruz Azul a Erik Lira?

Distintos reportes en México, destacando el de Fox en Cuadro Titular, señalan que el presidente Víctor Velázquez le habría prometido a Erik Lira concederle todas las facilidades para que el futbolista de Cruz Azul emigre al extranjero una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La fuente señala que el Ingeniero Velázquez es consciente de que el nivel del futbolista de Cruz Azul ha llamado la atención de varias escuadras de Europa. Por tal motivo, le prometió que, de concretar un buen Mundial, le concedería las facilidades suficientes para cumplir su sueño.

¿Qué equipos de Europa estarían detrás de Erik Lira?

De acuerdo con información del portal Marca, existen dos equipos que tendrían en mente fichar a Erik Lira una vez termine la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de ellos sería el Real Betis en donde se encuentra Álvaro Fidalgo, mientras que otro forma parte de la Liga de los Países Bajos.

Del mismo modo, el periodista Kery News menciona que el Girona de España es otro de los clubes que no vería con malos ojos la contratación del jugador de Cruz Azul, quien dicho sea de paso logró el campeonato con el club tras vencer a Pumas el pasado 24 de mayo.