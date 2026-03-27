Dejó a Pumas y hoy que juega en Cruz Azul vale 5 veces más

En los últimos días, la plataforma transfermarkt reveló a los 10 jugadores más caro del fubtol mexicano durante el Clausura 2026 y un futbolista de Cruz Azul aparece en el segundo lugar, lo cual sorprendió por el aumento de su valor comparado a cuando juegaba en Pumas.

El futbolista que es el segundo más caro del futbol mexicano es Erik Lira, el mediocampista defensivo tiene un valor de 12 millones de euros, cinco veces más que lo que valia en su última temporada que disputo con Pumas.

El crecimiento del valor de Erik Lira en Cruz Azul

Desde su llegada a Cruz Azul, Erik Lira se ha convertido en una pieza clave y fundamental en el plantel del equipo, logró convertirse en titular y en las últimas temporadas, se ha vuelto capitán por su liderazgo.

Erik llegó para el Clausura 2022 a la Máquina, en su momento, tenía un valor de 2 millones de euros segun transfermarkt y su paso le habría costado a Cruz Azul casi 4 millones de euros.

Meses después de su llegada, su valor se mantuvo entre los 4 millones y los 3.5 millones de euros. Conforme avanzaron los torneos, su valor fue subiendo, a mediados del 2024 logró llegar a 5 millones de euros pero al terminar el año su valor cerró en los 7.5 millones de euros.

Para el 2025, cerró conun valor de 9 millones de euros y el 25 de marzo del 2026, fue evaluado en 12 millones de euros.

Lira ha demostrado un crecimiento en el terreno de juego al convertirse en un tercer central libero que le ayuda mucho a la Máquina a cortar el peligro y en sus salidas a la ofensiva.

Los números de Erik Lira en Cruz Azul

Erik Lira lleva más de cuatro años con Cruz Azul, registra un total de 14818 minuos en el terreno de juego con 188 partidos disputados con el club. Ha logrado marcar dos goles y una sola asistencia.