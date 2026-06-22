Erling Haaland entona con emoción el himno de Noruega antes del duelo ante Senegal
Con la mirada fija y completamente concentrado, Erling Haaland vive uno de los momentos más emotivos antes del silbatazo inicial al entonar el himno nacional de Noruega previo al enfrentamiento contra Senegal en la fase de grupos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero llega inspirado tras su doblete en el debut y busca liderar a su selección hacia los octavos de final.
Erling Haaland protagoniza uno de los momentos más especiales antes del inicio del partido entre Noruega y Senegal, al cantar con intensidad el himno nacional de su país en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El goleador noruego, figura tras marcar un doblete en el debut mundialista, se prepara para un encuentro clave que puede acercar a Noruega a la siguiente ronda del torneo.