Erling Haaland entona con emoción el himno de Noruega antes del duelo ante Senegal

Erling Haaland protagoniza uno de los momentos más especiales antes del inicio del partido entre Noruega y Senegal, al cantar con intensidad el himno nacional de su país en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El goleador noruego, figura tras marcar un doblete en el debut mundialista, se prepara para un encuentro clave que puede acercar a Noruega a la siguiente ronda del torneo.

