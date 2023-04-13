La marca que Messi y Ronaldo le envidian a Erling Haaland

Erling Haaland se hizo presente en el marcador en el partido de los Cuartos de Final ante el Bayern Múnich en el Etihad Stadium; el equipo de Pep Guardiola mostró un rendimiento contundente y se llevaron la ventaja en la serie 3-0; las portadas se las volvió a llevar el delantero de los Cityzens, quien llegó a 45 goles en la temporada, el mayor registro en la historia para un atacante de la Premier League; superando la marca Ruud Van Nistelrooy.

Pero no consiguió sólo eso, sino que en la Champions League consiguió algo que ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo pudieron hacer. Un registro que habla de lo colosal que podrá ser Erling Haaland en los próximos años.

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La marca de Erling Haaland en Champions League

Antes de cumplir 25 partidos en la Champions League, Erling Haaland ya llegó a 33 goles en la máxima competencia de clubes europeos. Una cifra superlativa si se considera que Lionel Messi había conseguido 12 anotaciones en la misma cantidad de encuentros, mientras que Cristiano Ronaldo no logró marcar un sólo tanto en sus primeros 25 encuentros de UCL.

Además, Erling Haaland se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Champions League en llegar a ese dígito (33 goles), en sus primeros 25 partidos disputados. Y con un largo trecho entre los demás futbolistas. Alessandro Del Piero es el segundo con 20 anotaciones. Mientras que el neerlandés Ruud Van Nistelrooy se quedó con 18 en sus primeros encuentros.

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Manchester City se impuso con autoridad en el Etihad Stadium al Bayern Múnich, una prueba de fuego para los dirigidos por Pep Guardiola; por otra parte, Erling Haaland rompió su mala racha enfrentando al conjunto germano, pues en 7 encuentros, había perdido los 7 disputados. Si bien lograba marcarles, el resultado siempre fue adverso para el Borussia Dortmund.