Este fue el error de los Bravos en el Torneo Clausura 2023

Los Bravos del FC Juárez son el sitio 16 de la clasificación general, están prácticamente eliminados y Alan Soñora ya encontró el error que cometió el cuadro fronterizo durante el Torneo Clausura 2023.

“El problema de este torneo es que no pudimos ser regulares para mantener el nivel, pero el otro día quedó demostrado que este grupo puede y ojalá sigamos así", declaró el futbolista de Bravos.

Los Bravos cierran el Torneo Clausura 2023 en el Estadio Olímpico Benito Juárez y recibe la visita de las Águilas del América. El partido será este viernes 28 de abril a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. El futbolista del FC Juárez ya se saborea el partido ante la escuadra azulcrema.

“Va a ser un lindo partido, sabemos que va a ser duro, sabemos que está complicada la clasificación, pero mientras haya posibilidades matemáticamente la fe nunca se pierde y vamos a intentar darlo todo y poder ganarlo”, señaló Alan Soñora.

Su pasado con Independiente de Argentina todavía persigue a Alan Soñora y el futbolista dejó en claro que su salida no fue como él deseaba, aunque sabe que estar al lado de su hermano es una gran oportunidad en el balompié actual.

“No fue la forma en la que me quería ir de Independiente. Me dolió irme así, pero ahora estoy contento de estar acá, de jugar con mi hermano”, aclaró el mediocampista del FC Juárez a los medios de comunicación.

Disfrutó Soñora el juego con Estados Unidos

Alan Soñora tuvo minutos en el partido de su selección, la de Estados Unidos, contra México, en el partido amistoso de la semana pasada, una experiencia que le dejó un buen sabor de boca al futbolista de los Bravos.

“Una linda experiencia que creo que a cualquier jugador le gustaría vivir, agradecido con la oportunidad que me dieron y pude aportar para el gol y contento por el partido que se hizo”, finalizó Soñora.