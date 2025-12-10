¡No me ayudes compadre! Piovi vuelve a fallar y hunde al Cruz Azul

El Cruz Azul volvió a vivir una noche amarga, y otra vez el nombre de Gonzalo Piovi quedó marcado. El argentino cometió una pifia que abrió la puerta al gol del Flamengo y complicó el inicio del equipo mexicano en la Copa Intercontinental. Para la afición celeste, este ya no es un caso aislado: los errores del defensa comienzan a verse como un patrón que le está costando puntos, confianza y estabilidad al equipo.

Los errores de Piovi que han marcado al Cruz Azul

La jugada que encendió las alarmas ocurrió apenas al minuto 14. Gonzalo Piovi intentó salir jugando desde el fondo, pero su pase errático cayó directo en posesión del Flamengo, que no perdonó y convirtió el 1-0. Una escena repetida para los seguidores de la Máquina.

Ya en el Clausura 2024, en el partido ante Pachuca, el argentino había sido protagonista negativo. Bajo la presión de Erick Sánchez, perdió el balón en salida y permitió que Salomón Rondón anotara el gol del triunfo. Ese error marcó el debut de Martín Anselmi y dejó claro que la adaptación de Piovi no sería tan rápida como el club esperaba.

La Concacaf Champions tampoco quedó limpia. En los cuartos de final ante América, Piovi volvió a titubear al retrasar un balón comprometido a Kevin Mier. Henry Martin estuvo a centímetros de castigar otra falla más. La Máquina logró avanzar y coronarse, pero las dudas sobre el defensa nunca se disiparon del todo.

La presión aumenta rumbo a la Copa Intercontinental

La presente Copa Intercontinental, sustituto del antiguo Mundial de Clubes, es un torneo que Cruz Azul no podía darse el lujo de regalar. Con Pyramids de Egipto esperando en la siguiente fase y el PSG aguardando en la final, cada error pesaba el doble. La afición celeste comienza a cuestionar si Piovi puede sostener la exigencia del momento.

Cruz Azul necesita orden, temple y liderazgo desde la defensa, pero todo indica que Gonzalo Piovi vive su momento más crítico desde su llegada al futbol mexicano.