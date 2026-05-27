Es amigo de Efraín Juárez, jugó en Bélgica y ahora, es la esperanza de gol en la Selección de Brasil

Los sueños se cumplen y el futbol es prueba de ello. Igor Thiago es una de las grandes revelaciones del balompié mundial y estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Brasil. El ariete del Brentford de la Premier League se 'salió' en la presente campaña con sus 22 anotaciones en liga y con ello, Carlo Ancelotti lo convocó para la justa mundalista.

A pesar de que parece no tener nada que ver con algún personaje mexicano, si hay una coincidencia con alguien de nuestro país; Efraín Juárez. El director técnico de Club Universidad Nacional coincidió con él en el balompié belga y justamente Thiago lo recordó en su paso por el Club Brugge. "También fue fundamental para que yo esté aquí hoy, gracias a la ayuda que me brindó durante mi entrenamiento. Muchas veces pasábamos una hora allí, solo él y yo entrenando", destacó para Telemundo.

Por si fuera poco, su valor económico también creció exponencialmente en la última campaña. Hace poco menos de un año, el surgido en Cruzeiro tenía un valor de 25 millones de euros, hoy, el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en 50 millones de euros, siendo el futbolista más caro del Brentford.

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