Escándalo en Europa por comentario ‘racista’ a Lamine Yamal

Germán Burgos está en el ojo del huracán tras un comentario sobre Lamine Yamal en la previa del Paris Saint Germain y el Barcelona. El ex auxiliar de Diego Simeone fue invitado como analista para la cadena Movistar y cuando Lamine Yamal fue enfocado calentando se desató el inicio de todo.

“Ojo que si no le va bien termina en un semáforo, eh’’, mencionó el ex arquero argentino y después se escucharon unas risas. Parecía que las palabras pasarían desapercibidas, pero ningún futbolista del cuadro parisino ni del club blaugrana se pararon a hablar con la cadena antes mencionada.

Llegó la disculpa de Burgos

Inmediatamente el tema se hizo viral y varios internautas arremetieron contra el ex auxiliar del Atlético de Madrid. Poco después, Germán subió una disculpa pública y se especuló sobre su despido. “Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”, escribió el sudamericano.

Por el momento, ni Lamine Yamal o el FC Barcelona se han pronunciado formalmente por el tema y se espera que se lleve con normalidad las zonas mixtas y conferencias de prensa la próxima semana ahora en la ciudad ibérica para el partido de vuelta entre el PSG y el club español.

En tema futbolístico, el conjunto de la ciudad del amor tendrá que ganar si o si par aspirar a la siguiente fase de la UEFA Champions League 2023-2024.

