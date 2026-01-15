Escándalo mundial en el despido de este futbolista; ¿por qué se quedó sin equipo?

En el 2021 Joshua Cavallo decidió declararse abiertamente homosexual, lo cual fue una situación extraordinaria en el mundo del futbol a nivel global. Sin embargo, aunque parecía que el entorno lo aceptaría de la mejor manera, tuvo un despido en todos los sentidos desde el club donde se encontraba. El futbolista hoy se movió al balompié inglés, pero el escándalo ya trajo respuestas desde todos los frentes posibles.

¿Por qué Joshua Cavallo indicó un despido por ser homosexual?

El australiano se encontraba en el Adelaide United de la primera división de Australia y supuestamente el club le había brindado todo el respaldo. Sin embargo, Joshua argumenta que poco tiempo después de su declaración, fue separado e impedido de trascender futbolísticamente por homofobia interna.

En un mensaje que subió a sus redes sociales, indicó que incluso algunos compañeros se burlaron de él y de su pareja en un chat grupal. Por esta razón, decidió salir del club que tantas alegrías le provocó en el pasado. Y es que, argumentó que a pesar de los esfuerzos y mejoras realizadas como futbolista, nunca más fue contemplado para avanzar en su desempeño dentro de la cancha.

“Este era exactamente el miedo que tenía a salir del armario, viendo que los prejuicios afectan mi carrera en los tiempos modernos. Por primera vez, me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto”. Estas palabras forman parte de su denuncia pública tras firmar con el Stamford AFC.

¿Qué dijo el club sobre el presunto despido por homosexualidad?

Según su comunicado, Joshua habría sido relegado tras un cambio de directiva, el cual no se explicó con detalle. Ante eso, su fichaje al balompié inglés se dio por un asunto de discriminación por su orientación sexual, situación que el Adelaide United negó rotundamente. Según la institución, siempre apoyó la decisión del futbolista de 26 años.

Cada uno de los movimientos dentro de la plantilla se dieron y dan “únicamente por motivos futbolísticos”. Ante las declaraciones de su ex futbolista, indicaron decepción y fueron contundentes al afirmar que el club pelea siempre por “fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y seguidores”.