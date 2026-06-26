¡España amenaza! La Roja pone en aprietos a Uruguay en Guadalajara
España comienza a inclinar la cancha y genera una llegada peligrosa que enciende a la afición en el duelo frente a Uruguay por la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La Selección de España muestra su poder ofensivo y pone a trabajar a la defensa uruguaya con una jugada de mucho peligro en el Estadio Akron. La Roja busca abrir el marcador y dar un golpe de autoridad en este vibrante encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.