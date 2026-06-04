¡ÚLTIMA HORA! Irak le empate al favorito España en amistoso a una semana de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
España igualó ante Irak en partido amistoso a una semana de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026; el cuadro ibérico es uno de los favoritos a ser campeones y en este duelo quedaron a deber
España mide fuerzas en contra de Irak, en cotejo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; ambas escuadras, calificadas al Mundial tienen este ensayo que es de lo último que tendrán antes de encarar sus respectivos compromisos mundialistas.
Pero entre las dos selecciones, España e Irak, existen muchos contrastes, pues de saque los ibéricos pintan para llegar muy lejos e inclusive los colocan como campeones del mundo muchos pronósticos de la Copa Mundial.
Irak, por su parte logró avanzar a la justa, ese ya es un gran triunfo y luego en su Grupo I en donde comparten con Senegal, Noruega y Francia, luce sumamente complicado o imposible que logren avanzar más allá de la primera fase.
Este partido ante España, a celebrarse en Estadio Riazor de La Coruña, podrá ser un termómetro para saber en donde se encuentran estos equipos.
Horario del España vs Irak 4 de junio 2026
El partido de España vs Irak, arrancará a la 1:00 PM, tiempo del centro de México. Algunas plataformas oficiales tendrán el juego que car a una semana del inicio del Mundial.
Alineaciones de España vs Irak
España
13 Joan García
12 Pedro Porro
14 Laporte
16 Jon Martín
3 Grimaldo
18 Bernal
9 Gavi
10 Olmo
7 Ferran
15 Álex
26 B. Iglesias
Iraq
22 Basil
3 Ali
4 Tahseen
5 Hashem
23 Doski
16 Al Ammari
24 Ismail
21 Farji
8 Bayesh
17 Jassim
9 Al Hamadi
¿Juega Lamine Yamal en el España vs Irak?
Lamine Yamal no podrá jugar, debido a la lesión que arrastra y que inclusive podría costarle el inicio del Mundial.