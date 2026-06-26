Uruguay vs España | RESUMEN Express | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026
Álex Baena marcó la diferencia en un partido intenso, lleno de emociones, polémicas y una expulsión que terminó inclinando la balanza a favor de España.
🇺🇾 Uruguay 0-1 España 🇪🇸
España dio un paso firme hacia los octavos de final al derrotar a Uruguay en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El único gol del encuentro llegó gracias a Álex Baena, quien aprovechó su oportunidad para darle tres puntos de oro a La Roja.