España vs Arabia Saudita: Mira EN VIVO y GRATIS por TV Abierta el partido del Grupo L del Mundial 2026
España se mide vs Arabia Saudita en busca de un triunfo que le dé impulso para calificar a los 16avos de final, mientras que Arabia Saudita busca dar la campanada. ¡Síguelo por Azteca Deportes!
Llegó la hora. La selección de España busca revancha tras su complicado debut vs Cabo Verde y ahora buscará un triunfo ante la sorprendente Arabia Saudita que le sacó un empate a Uruguay. No te pierdas en vivo y gratis el partido por TV Azteca.