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Fútbol

España vs Arabia Saudita: Mira EN VIVO y GRATIS por TV Abierta el partido del Grupo L del Mundial 2026

España se mide vs Arabia Saudita en busca de un triunfo que le dé impulso para calificar a los 16avos de final, mientras que Arabia Saudita busca dar la campanada. ¡Síguelo por Azteca Deportes!

Por: Redacción Azteca Deportes

Llegó la hora. La selección de España busca revancha tras su complicado debut vs Cabo Verde y ahora buscará un triunfo ante la sorprendente Arabia Saudita que le sacó un empate a Uruguay. No te pierdas en vivo y gratis el partido por TV Azteca.

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