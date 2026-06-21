¡ESPAÑA IMPARABLE! Resumen express: goleada, polémicas y dominio total ante Arabia Saudita
España pasó por encima de Arabia Saudita con una actuación dominante, llena de goles, polémicas y momentos clave que marcaron el partido.
¡Revive el resumen express del España vs Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026!
La selección española mostró un dominio absoluto durante todo el encuentro, generando múltiples oportunidades de gol y controlando el ritmo del partido de principio a fin. Arabia Saudita intentó resistir, pero la presión ofensiva fue demasiado intensa.