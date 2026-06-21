España vs Cuadro saudi árabe: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY domingo 21 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

No hay mañana para España. El combinado europeo se mide vs el cuadro saudi árabe en busca de un triunfo que los acerque a la clasificación para la siguiente ronda de la fiesta máxima del futbol. Los árabes no serán una prueba fácil, debido a que empataron su primer partido y lucieron sólidos en comparación de otras ediciones del certamen. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.

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