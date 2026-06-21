España vs Cuadro saudi árabe: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY domingo 21 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
España se mide al cuadro saudi árabe en busca de una victoria que lo acerque a calificar a la fase de eliminación directa de la competencia máxima del futbol
No hay mañana para España. El combinado europeo se mide vs el cuadro saudi árabe en busca de un triunfo que los acerque a la clasificación para la siguiente ronda de la fiesta máxima del futbol. Los árabes no serán una prueba fácil, debido a que empataron su primer partido y lucieron sólidos en comparación de otras ediciones del certamen. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.