España 0-0 Irak: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 4 de junio, amistoso en el Estadio de Riazor en A Coruña, España; marcador online

España se mide en contra de Irak en cotejo de preparación rumbo al Mundial 2026 España vs Irak | Amistoso internacional en fecha FIFA

España mide fuerzas en contra de Irak, en cotejo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; ambas escuadras, calificadas al Mundial tienen este ensayo que es de lo último que tendrán antes de encarar sus respectivos compromisos mundialistas.

Pero entre las dos selecciones, España e Irak, existen muchos contrastes, pues de saque los ibéricos pintan para llegar muy lejos e inclusive los colocan como campeones del mundo muchos pronósticos de la Copa Mundial.

Irak, por su parte logró avanzar a la justa, ese ya es un gran triunfo y luego en su Grupo I en donde comparten con Senegal, Noruega y Francia, luce sumamente complicado o imposible que logren avanzar más allá de la primera fase.

Este partido ante España, a celebrarse en Estadio Riazor de La Coruña, podrá ser un termómetro para saber en donde se encuentran estos equipos.

Horario del España vs Irak 4 de junio 2026

El partido de España vs Irak, arrancará a la 1:00 PM, tiempo del centro de México. Algunas plataformas oficiales tendrán el juego que car a una semana del inicio del Mundial.

Alineaciones de España vs Irak

España

13 Joan García

12 Pedro Porro

14 Laporte

16 Jon Martín

3 Grimaldo

18 Bernal

9 Gavi

10 Olmo

7 Ferran

15 Álex

26 B. Iglesias

Iraq

22 Basil

3 Ali

4 Tahseen

5 Hashem

23 Doski

16 Al Ammari

24 Ismail

21 Farji

8 Bayesh

17 Jassim

9 Al Hamadi

¿Juega Lamine Yamal en el España vs Irak?

Lamine Yamal no podrá jugar, debido a la lesión que arrastra y que inclusive podría costarle el inicio del Mundial.