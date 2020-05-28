México Bravo | Presentación de la ganadería mexicana de “Mimiahuápam” en Madrid

Conducido por Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández todos los martes 23:30 por ADN 40.

Te invitamos a conocer la riqueza de nuestro “México Bravo”.

“México Bravo” es un espacio donde se pretenden resaltar los valores culturales, ecológicos, históricos y folclóricos de nuestro país a través de la tauromaquia.