México Bravo | Presentación de la ganadería mexicana de “Mimiahuápam” en Madrid
Recuerdo de la presentación de la ganadería mexicana de “Mimiahuápam” en la Plaza de Las Ventas en Madrid, en la Feria de San Isidro de 1971, que envió sus toros por barco a España.
Conducido por Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández todos los martes 23:30 por ADN 40.
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“México Bravo” es un espacio donde se pretenden resaltar los valores culturales, ecológicos, históricos y folclóricos de nuestro país a través de la tauromaquia.