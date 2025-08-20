"¡Messi vs Correa! El duelo que paraliza la Leagues Cup " | DeporTV Express

¡Messi vs Correa! El duelo que paraliza la Leagues Cup 2025 Te traemos el análisis más completo y emocionante del Inter de Miami vs Tigres, el partido que todos están esperando. ⚽ ¿Podrá Tigres frenar al equipo de Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez en su propia casa?