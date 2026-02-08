Esperó 12 años para ser titular en un Mundial y una lesión acabó con el sueño

Representar a la selección nacional al ser futbolista profesional, es uno de los sueños más grandes a los que se puede aspirar. Ahora, si agregas que puedes ser el portero titular de tu nación en un Mundial tras muchos años siendo suplente, se lee como algo hermoso para vivir. Sin embargo, a Marc-André Ter Stegen parece que no se le permitirá ser el arquero que defienda el arco alemán en la primera mitad del 2026. Y es que se confirmó lo peor para el ex meta del Barcelona.

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Por qué Ter Stegen no llegaría al Mundial?

Es cierto que la carrera del guardameta se convirtió en una llena de golpes en los años recientes. Tras mucho tiempo siendo indiscutible en el arco blaugrana, la situación cambió con base en lesiones y gracias al cambio generacional que se concretó con la llegada de Joan García en la presente campaña. Y además, cuando buscó su salida para Girona… llegó una lesión que requerirá quirófano.

El veterano de 33 años jugó solamente dos partidos con su nuevo club, con el que se unió para tener minutos y pensar en ser el arquero de Alemania en la próxima Copa Mundial de la FIFA. La lesión en el isquiotibial izquierdo necesita de operación, por lo que se da como un hecho su ausencia en la siguiente competición internacional a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos.

Con esto se frustraría el sueño para el meta nacido en Mönchengladbach, quien vivió detrás de un titán histórico como Manuel Neuer. El arquero del Bayern Munich se retiró del seleccionado nacional recién en agosto de 2024, por lo que se percibía como la oportunidad de oro para el hoy arquero de Girona, sin embargo el destino le tendrá fuera de circulación unos meses.

¿Qué dijo Ter Stegen sobre su lesión?

Aunque el propio estratega nacional ya salió a respaldarlo, el mismo Ter Stegen compartió un mensaje que da a entender que no hay mucho para ilusionarse de cara al próximo verano. “La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí. Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir, entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré”.