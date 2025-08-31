Rayo Vallecas 0-1 Barcelona en vivo: ¿Dónde ver gratis el partido de la Jornada 3 de LaLiga hoy 31 de agosto?; marcador online

Este domingo, el Estadio de Vallecas será el escenario de uno de los partidos más esperados de la Jornada 3 de LaLiga 2025-26. El Rayo Vallecano, dirigido por Iñigo Pérez, buscará dar la sorpresa ante un FC Barcelona que llega con paso perfecto bajo el mando de Hansi Flick.

Los culés han iniciado la temporada con dos victorias consecutivas como visitantes, mostrando una ofensiva letal encabezada por Ferran Torres, quien suma dos goles en igual número de partidos. Sin embargo, el reto en Vallecas no será sencillo. El Rayo, que ya logró una victoria en casa, es conocido por su intensidad y por complicar a los grandes en su feudo.

El duelo promete emociones desde el arranque. El Barcelona necesita los tres puntos para mantenerse en la cima, mientras que el Rayo quiere consolidar su buen arranque y demostrar que puede competir ante los gigantes de España.

Con figuras como Álvaro García por los locales y Lamine Yamal por los blaugranas, el choque de estilos está garantizado. Vallecas se prepara para una tarde vibrante, donde el futbol será protagonista y cualquier cosa puede pasar.

