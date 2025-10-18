Esta es la razón por la cual Lamine Yamal dejará de dar autógrafos

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y la Selección Española, apunta a la transformación su imagen personal en un modelo de negocio sostenible en los próximos años. Con apenas 18 años, el delantero ha iniciado un movimiento estratégico que separa su presencia en público, donde busca reducir su firma espontánea de autógrafos, optando por saludar y tomarse fotos con los fanáticos.

La medida responde a negociaciones avanzadas con empresas de merchandising deportivo que buscan comercializar ropa y artículos oficiales con la firma certificada de Yamal. En el futuro, esta estrategia permitirá al futbolista controlar la distribución de su autógrafo, generando exclusividad y aumentando su valor en el mercado.

El joven español ha marcado récords históricos: debutó con el Barcelona en La Liga con apenas 15 años y, con 16, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección española y en el jugador más joven en disputar una Eurocopa. Su valor de mercado es un estimado en unos 200 millones de euros según Transfermarkt.

Modelo al estilo NBA y NFL

Este modelo, inspirado en ligas profesionales más populares Estados Unidos como la NBA o la NFL, permitirá a Yamal, en el futuro, maximizar sus ingresos por merchandising y consolidar su imagen como una figura global del fútbol, donde la escasez y la exclusividad de sus autógrafos serán clave para mantener la demanda.