¡Orgullo MEXICANO! Alexis Vega compite con Vinícius Jr en un top 5 mundial superando a Gakpo, Estevao y Barcola

El gran nivel de Alexis Vega con el Toluca lo han posicionado dentro del top 5 nivel mundial de jugadores que más logran burlar al rival

Alexis Vega
MEXSPORT
Iván Vilchis
Liga MX
El gran nivel de Alexis Vega esta rindiendo frutos para el mexicano y ha sido reconocido por su nivel al ponerlo en un top 5 mundial, compitiendo con Vinícius Junior.

Según CIES, que es una pagina exclusiva de data y análisis de jugadores de futbol, Alexis Vega se ubica en el quinto lugar de un listado de 50 jugadores de todo el mundo, en el que evaluaron a los que más éxito tiene al lograr burlar a los futbolistas, siendo desequilibrantes en el uno a uno.

La lista toma en cuenta los últimos seis meses de partidos de la liga de cada futbolista, por lo que la evaluación de Alexis Vega es con el Toluca en la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Lo critican en la Selección Mexicana y HOY se encuentra en un prestigioso top 20 a nivel MUNDIAL

Dos mexicanos en el Top 20 de los futbolistas más efectivos encarando

El atacante de los diablos, Alexis Vega ha logrado sorprender a varios al encontrarse en el top 5 de los futbolistas más efectivos burlando y encarando en el mundo, marcando una diferencia destacada.

En el primer lugar aparece Michael Olisse, en segundo Vinícius Junior, en tercero Dokú, en cuarto Doué y en quinto Alexis Vega. El mexicano se encuentra entre grandes figuras que juegan en Bayern Munich, Real Madrid, Mánchester City y PSG.

Por debajo de él, aparecen jugadores de talla mundial como: Gakpo, Estevao y Barcola.

Alexis Vega en los jugadores más desequilibrantes en el mundo

En el top 20, aparece Diego Lainez, el segundo mexicano en el listado de los más efectivos burlando y encarando. Supera a jugadores como: Xavi Simons, Pulisic, Saka, entre otras figuras destacadas a la ofensiva de sus equipos.

Toluca FC
