OFICIAL: Estadio Banorte vuelve a cambiar de nombre

Este viernes 15 de mayo del 2026, el Estadio Banorte ha cambiado nuevamente de nombre. El inmueble, antes conocido como el Estadio Azteca volvió a cambiar de nombre.

El Estadio sufrió una modificación del nombre luego de que le retiraran las palabras Banorte, ahora ha pasado a ser oficialmente llamado “Estadio Ciudad de México”.

🚨 El “Estadio Banorte” desaparecerá temporalmente durante el Mundial 2026. ⚽ Por reglas de FIFA, las sedes no pueden tener nombres comerciales, así que será llamado oficialmente “Estadio Ciudad de México”. Aunque para millones seguirá siendo el legendario #EstadioAzteca 👀 pic.twitter.com/l8OUnj45IO — SN News (@SNNews_Media) May 15, 2026

¿Por qué el Estadio Banorte ahora se llama Estadio Ciudad de México?

El Estadio ha vuelto a sufrir un cambio y el motivo se debe por el gran evento de verano que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá. Por politicas de la FIFA los estadios en los que se van a disputar partidos no pueden llevar el nombre de marcas o patrocinados.

Es por eso que el Estadio ha tenido que cambiar su nombre y remover todo lo que llevará con el Banorte. El cambio de nombre solo durará hasta inicios de julio.