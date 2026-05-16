OFICIAL: Estadio Banorte vuelve a cambiar de nombre
De forma oficial, nuevamente el Estadio Banorte ha tenido que cambiar de nombre
Este viernes 15 de mayo del 2026, el Estadio Banorte ha cambiado nuevamente de nombre. El inmueble, antes conocido como el Estadio Azteca volvió a cambiar de nombre.
El Estadio sufrió una modificación del nombre luego de que le retiraran las palabras Banorte, ahora ha pasado a ser oficialmente llamado “Estadio Ciudad de México”.
🚨 El “Estadio Banorte” desaparecerá temporalmente durante el Mundial 2026. ⚽
Por reglas de FIFA, las sedes no pueden tener nombres comerciales, así que será llamado oficialmente “Estadio Ciudad de México”.
Aunque para millones seguirá siendo el legendario #EstadioAzteca 👀 pic.twitter.com/l8OUnj45IO
— SN News (@SNNews_Media) May 15, 2026
¿Por qué el Estadio Banorte ahora se llama Estadio Ciudad de México?
El Estadio ha vuelto a sufrir un cambio y el motivo se debe por el gran evento de verano que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá. Por politicas de la FIFA los estadios en los que se van a disputar partidos no pueden llevar el nombre de marcas o patrocinados.
Es por eso que el Estadio ha tenido que cambiar su nombre y remover todo lo que llevará con el Banorte. El cambio de nombre solo durará hasta inicios de julio.