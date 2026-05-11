¿En el Estadio Banorte o en Puebla? Cruz Azul todavía NO SABE dónde jugará semifinal de ida contra Chivas

Cruz Azul está en las semifinales del Torneo Clausura 2026, sin embargo, aún no define en que estadio recibirá a las Chivas del Guadalajara en el partido de ida. Así es, la directiva de la Máquina Celeste buscaría un 'permiso' para que la FIFA les de una prórroga de jugar dicho cotejo en el inmueble mundialista antes de que lo tengan que ceder a la organización de la justa mundialista.

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Según información de nuestro periodista de TV Azteca Deportes; David Medrano Félix, el club de La Noria estaría a punto de conseguir el visto bueno de la FIFA y jugar la semifinal de ida en el Estadio BANORTE: ''CERCA DEL AZTECA. Las gestiones de Cruz Azul para jugar en el Azteca avanzan. El primer paso fue aprobado falta el visto bueno de Suiza para que el Estadio se entregue a Fifa después del partido.'', escribió en la red social Twitter.

Posible día de semifinal

Con esta información, es casi un hecho que la serie entre la Máquina Celeste y el Rebaño Sagrado se dispute miércoles 13 de mayo y sábado 16 de mayo, mientras que, los enfrentamientos entre Pachuca y Universidad Nacional serián jueves 14 de mayo y domingo 17 de mayo.

Cabe recordar que, tanto Cruz Azul como los Tuzos tendrán que ganar sus serie en el global si quieren acceder a la serie por el título ya que el empate le favorece tanto a las Chivas como a los Pumas gracias a su mejor posición en la clasificación general.