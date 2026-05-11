ÚLTIMA HORA: Selección Nacional presenta su lista de convocados OFICIAL para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

La Selección de Bosnia y Herzegovina es la primera en dar su lista para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo hará bajo el liderazgo eterno de su máximo referente, Edin Dzeko. El delantero, ahora en las filas del Schalke 04, encabeza una lista de 26 guerreros que buscarán dar la campanada en Norteamérica como lo hizo ante Italia en el repechaje de la UEFA.

España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026

Edin Dzeko: El último baile de la figura de los Dragones

A pesar del paso de los años, Edin Dzeko sigue siendo el alma de los Dragones. Su inclusión no es solo por jerarquía, sino por vigencia, siendo el pilar de un ataque que mezcla experiencia europea con juventud emergente. Junto a él, figuras como Sead Kolasinac (Atalanta) y Ermedin Demirovic (Stuttgart) forman la columna vertebral de un equipo que sueña con superar la fase de grupos.

Los 26 elegidos de Bosnia y Herzegovina para Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estratega nacional ha apostado por un bloque sólido con fuerte presencia en las ligas de Alemania, Portugal y Holanda:

Porteros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic y Osman Hadzikic.

Nikola Vasilj, Martin Zlomislic y Osman Hadzikic. Defensas: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic y Stjepan Radeljic.

Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic y Stjepan Radeljic. Mediocampistas: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic.

Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic. Delanteros: Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic y Edin Dzeko.

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

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¿Cuál es el calendario de Bosnia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Ubicada en el Grupo B, Bosnia tendrá un inicio de fuego cruzando el continente de norte a sur. Aquí sus citas con la historia:

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Fecha: Viernes, 12 de junio de 2026

Viernes, 12 de junio de 2026 Sede: Estadio Toronto

Estadio Toronto Horario: 13:00 horas (México)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026

Jueves, 18 de junio de 2026 Sede: Estadio Los Ángeles

Estadio Los Ángeles Horario: 13:00 horas (México)

Bosnia y Herzegovina vs. Catar